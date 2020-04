Coronavirus, oggi in Italia l’aumento di nuovi casi più basso degli ultimi 33 giorni: si svuotano gli Ospedali, dati molto confortanti (Di mercoledì 15 aprile 2020) I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia sono oggi molto confortanti: ci sono stati altri 578 morti, 962 guariti e 2.667 nuovi casi. Il dato dei nuovi casi giornalieri non era così basso dal 13 marzo scorso, esattamente 33 giorni fa, quando erano stati 2.548 nonostante in quei giorni venissero effettuati molti meno tamponi rispetto ad oggi. Gli Ospedali si stanno svuotando in modo molto veloce: oggi abbiamo, rispetto a ieri, oltre 400 ricoverati in meno nei reparti ordinari e altri 100 in meno in terapia intensiva. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 165.155 contagiati 21.645 morti 38.092 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 105.418, così suddivise: 27.643 ricoverate in ospedale (26%) 3.079 ricoverate in terapia intensiva (3%) 74.696 in isolamento domiciliare (71%) Eloquente il grafico ... Leggi su meteoweb.eu Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

Il Sindaco di Giove Alvaro Parca ha predisposto il piano operativo per il contenimento del contagio Covid.19 all’interno della città di Giove. Ad oggi i positivi in contumaciale sono 32 e 5 ricoverati ...

Ddl Olimpiadi invernali, Atp finals e scommesse, il dibattito alla Camera

Nella seduta di oggi, 15 aprile, la Camera esamina il Ddl sulle Olimpiadi ... a causa dell'emergenza dettata dalla pandemia di Coronavirus, le regioni particolarmente colpite dal virus - la Lombardia ...

