Coronavirus nel mondo, le immagini sull’emergenza (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alcune immagini dal mondo sull'emergenza Coronavirus il 14 aprile.AUSTRIAAllentate le misure di sicurezza, il centro di Vienna torna timidamente alla normalità con la riapertura dei piccoli negozi. Gente per strada e serrande alzate, ma con controlli e comportamenti responsabili.CIPRONicosia, la capitale di Cipro, è letteralmente invasa da gatti randagi affamati che, a causa del lockdown e dei ristoranti chiusi, fanno fatica a trovare cibo e si spingono davanti alle abitazioni dei cittadini sperando di commuoverli a dargli qualcosa da mangiare.CALIFORNIAUna piccola azienda vinicola della Napa Valley, a Nord di San Francisco, organizza degustazioni virtuale di vini con ospiti collegati a casa: si prova a brindare nonostante il tragico momento storico.AUSTRALIAUn tramonto spettacolare sulla Sydney Opera House, i cui gradini sono normalmente affollatissimi. ... Leggi su ilfogliettone Notizie del giorno – Coronavirus - centrocampista dimesso. Lutti nel mondo del calcio - giallo in casa Roma

