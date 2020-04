Coronavirus, nel carcere di Firenze la grigliata di Pasquetta degli agenti penitenziari. Il direttore apre un’inchiesta interna (Di mercoledì 15 aprile 2020) Barbecue, risate e un’allegra partita di pallone come in una Pasquetta qualsiasi. Il tutto in uno scenario che, soprattutto dopo le rivolte delle scorse settimane, imporrebbe ancora più cautela: il carcere di Sollicciano a Firenze, l’istituto più grande della Toscana. I protagonisti della vicenda sono quaranta agenti della polizia penitenziaria che, in barba alle norme sanitarie e al divieto di assembramenti, a Pasquetta hanno organizzato una grigliata nel cortile del carcere. La notizia, con tanto di foto, è stata riportata da La Nazione: il direttore dell’istituto Fabio Prestopino si è detto “all’oscuro di tutto” e ha fatto partire un’inchiesta interna per individuare i responsabili della vicenda. Mercoledì mattina sia Prestopino che il capo della polizia penitenziaria sono stati convocati dal provveditore ... Leggi su ilfattoquotidiano Djokovic aiuta l'Italia nella lotta al Coronavirus : donazione agli ospedali di Bergamo

