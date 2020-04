Coronavirus negli USA, Trump: “superato picco casi, in alcuni Stati riapriremo prima del 1° Maggio” (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli Stati Uniti hanno probabilmente superato il picco dei contagi di Coronavirus. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa alla Casa Bianca sul Covid-19. “Chiaramente la nostra aggressiva strategia sta funzionando“, ha dichiarato Trump citando in particolare il calo dei contagi a New York e Detroit. “I dati suggeriscono che abbiamo passato il picco dei nuovi casi“, ha rimarcato. Trump ha annunciato nel briefing quotidiano alla Casa Bianca sul Coronavirus che oggi svelerà le “direttive” per “riaprire” l’economia americana. “Questi sviluppi incoraggianti ci hanno messo in una posizione molto forte per finalizzare le linee guida per gli Stati sulla riapertura del Paese. riapriremo alcuni Stati prima di altri e penso che alcuni Stati possano davvero riaprire prima del primo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - superati i 2 milioni di contagi nel mondo : negli Usa 610mila casi - preoccupa l’aumento in Africa

