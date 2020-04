Coronavirus | Napoli | aperta oggi la Casa per i senza dimora voluta dal cardinale Sepe

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 aprile 2020)pomeriggio la “per” in attuazione del Progetto “La Chiesa che accoglie”, voluto dalCrescenzio, arcivescovo di, a nome della Diocesi e realizzato in sinergia con i Padri Gesuiti, che hanno dato in comodato d’uso l’immobile di via Sant’Ignazio di Loyola 51 a Cappella Cangiani. “In questo tempo di grave e drammatica crisi sanitaria per la persistente diffusione del”e in adesione al pressante appello delle autorità civili ed ecclesiastiche a restare in– si legge in una nota – la Chiesa disi è attivata per offrire un allo ad oltre 40 persone chenon hanno, aiche abitualmente incontriamo per le strade, sotto i portoni o i portici. E’ ulteriore segno della vicinanza e solidarietà umana della Chiesa ...