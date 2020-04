Coronavirus | miracolo a Napoli Primario guarito | “Dio mi ha detto | ce la farai”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Nei giorni di Pasqua, come il Cristo, è risorto. Proprio grazie all’aiuto di Dio. Ne è convinto il professor Gianni Barone,di Chirurgia Generale del Fatebenefratelli didalimprovvisamente, quando tutto sembrava perso. In una intervista al Mattino e al Roma, il professor Barone, profondamente cattolico e da sempre impegnato nel sociale, ha raccontato la sua esperienza, come ha scoperto di aver contratto il virus e come è avvenuta la sua insperata guarigione. Lui può farlo. Tanti altri medici impegnati contro il, purtroppo no. Tutto inizia con il contagio, avvenuto in ospedale, da parte di un collega anziano che non sapeva di essere positivo al. Il professor Barone fa un tampone, ma è negativo. I sintomi, però, iniziano a manifestarsi. “Il 19 e il 20 marzo ...