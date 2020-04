Coronavirus, ministri G7 favorevoli a moratoria debito Paesi più poveri. Dombrovskis apre agli eurobond (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, i ministri del G7 favorevoli a moratoria debito dei Paesi più poveri. BRUXELLES – I ministri e le banche del G7 sono favorevoli alla moratoria sul debito dei Paesi più poveri. Ad annunciarlo è stato il commissario Ue, Paolo Gentiloni, in un tweet al termine della videoconferenza. Videoconferenza #G7 ministri e banchieri centrali favorevoli alla moratoria sul debito dei Paesi più poveri pic.twitter.com/FJM8fT5aYm— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) April 14, 2020Dombrovskis apre agli eurobond La moratoria sul debito dei Paesi più poveri è un primo passo per combattere questa emergenza Coronavirus. L’attenzione, però, ora si sposta sull’Unione Europea e in particolare sugli eurobond che continuano a far discutere i leader dell’Ue. “Finora non è stato deciso nulla – ha ... Leggi su newsmondo Coronavirus - la premier neozelandese annuncia : “Taglio del 20% dello stipendio a tutti i ministri del mio governo per far fronte all’emergenza”

**Coronavirus : ministri finanze e Governatori G7 - useremo tutti strumenti per rilancio**

In una telefonata al commissario competente Janusz Wojciechowski, il ministro dell'agricoltura di Parigi Didier Guillaume ha chiesto di attivare le misure anti-crisi previste dalla Pac come l'aiuto ...

Sono in corso le Commissioni ministeriali e sono fiduciosa che, nel giro di qualche giorno, il Ministro del Lavoro Catalfo libererà ... “sospensione effettuata per l’emergenza epidemiologica da ...

