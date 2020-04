Coronavirus | minacce al sindaco di Caltanissetta | denunciato un disoccupato

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Undi 46 anni diè statodai poliziotti della Digos alla locale Procura della Repubblica peraggravate alRoberto Gambino. L'uomo, nel giorno di Pasqua, nel corso della consueta diretta Facebook del primo cittadino, con la quale informa la cittadinanza circa l'andamento del contagio del virus Covid-19, aveva scritto un messaggio, contenente le seguenti: "Poi ci tiriamo i conti di persona…La verremo a prendere a casa e non è una minaccia". I poliziotti della Digos hanno identificato il, percettore del reddito di cittadinanza, già noto alle Forze dell'Ordine per alcuni precedenti di polizia, il quale ha ammesso di essere l'autore dei messaggi.

Metro

Il destino lo ha portato proprio a Brescia, una delle città più colpite dal coronavirus, dove i morti non fanno più notizia ormai ... Fosse per lui, la chiuderebbe qui. Minaccia addirittura di non ...