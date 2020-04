Coronavirus, medico fermato con la fidanzata nel bagagliaio. Scoppia il caso (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un incredibile episodio ha avuto luogo in Italia nei giorni scorsi. Secondo quanto riferito, un medico, dottor Baschirotto, ha deciso di infilare la sua fidanzata nel bagagliaio della sua automobile per riuscire ad evitare i controlli delle forze dell’ordine, impegnate a far rispettare le disposizioni governative, necessarie per contenere la diffusione del Coronavirus. Inoltre, il chirurgo ha accompagnato la donna alla festa di compleanno del figlio ed ha addirittura condiviso un video sui social network. Ciò che è accaduto è adesso sotto la lente di ingrandimento dell’Ordine dei Medici, che potrebbe assumere dei provvedimenti. Il presidente dell’Ordine di Verona, Carlo Rugiu, ha commentato così la vicenda riguardante il chirurgo estetico, che su Instagram ha mostrato le immagini della partner, intenta ad uscire dal bagagliaio della vettura. ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus : un medico chiude la fidanzata nel bagagliaio

