Coronavirus: l’UE presenta oggi la “fase 2”, la strategia di uscita dall’emergenza e di ritorno alla normalità (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’esecutivo dell’Unione Europea proporrà oggi la strategia di uscita, la “fase 2“, per gli Stati membri per rimuovere gradualmente le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus e ritornare alla normalità. Le linee guida della Commissione Europea, che avrebbero dovuto essere presentate già la settimana scorsa, non saranno vincolanti per gli Stati membri: il piano sarà presentato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e proporrà criteri comuni per la graduale eliminazione delle restrizioni esistenti in gran parte d’Europa. Spetterà poi ai singoli Stati decidere come e quando adottare tali misure. Alcuni dettagli della strategia sono già noti: secondo una bozza, la base sarebbe l’adozione di piccoli passi strettamente controllati nell’arco di una serie di mesi. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Italia - Lannutti contro gli aiuti dell’Ue : “Diktat dei nipotini di Hitler”

Coronavirus - Sala e le sindache di Barcellona - Parigi e Amsterdam : "Per uscire dalla crisi l'Ue segua principi di solidarietà e cooperazione"

