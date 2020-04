Coronavirus: Lollobrigida (Fdi), ‘tenere aperto Parlamento il più possibile’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Durante la Conferenza dei capigruppo Fratelli d’Italia ha chiesto nuovamente di tenere aperto il Parlamento il più possibile fino alla fine dell’emergenza, per poter svolgere appieno i lavori delle Commissioni. Se dieci ore non bastano, si apra 24 ore al giorno, se 5 giorni non sono sufficienti, si apra 7 giorni su 7. Lo abbiamo formalizzato al presidente Fico chiedendogli di organizzare i lavori in questo senso”. Lo sottolinea il capogruppo Francesco Lollobrigida.“Fratelli d’Italia -assicura- ci sarà: siamo pronti a fare tutto il necessario per dimostrare la nostra determinazione a dare agli italiani la certezza che i loro rappresentanti non si tirano indietro rispetto alle loro funzioni”. L'articolo Coronavirus: Lollobrigida (Fdi), ‘tenere aperto Parlamento il più ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Lollobrigida : «Sulla fornitura di mascherine la Regione Lazio mente»

Coronavirus : Lollobrigida - ‘Tridico lavori e chiacchieri di meno’

Coronavirus : Lollobrigida-Ferro (FdI) - ‘governo intervenga contro truffe buoni spesa’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Durante la Conferenza dei capigruppo Fratelli d’Italia ha chiesto nuovamente di tenereilil più possibile fino alla fine dell’emergenza, per poter svolgere appieno i lavori delle Commissioni. Se dieci ore non bastano, si apra 24 ore al giorno, se 5 giorni non sono sufficienti, si apra 7 giorni su 7. Lo abbiamo formalizzato al presidente Fico chiedendogli di organizzare i lavori in questo senso”. Lo sottolinea il capogruppo Francesco.“Fratelli d’Italia -assicura- ci sarà: siamo pronti a fare tutto il necessario per dimostrare la nostra determinazione a dare agli italiani la certezza che i loro rappresentanti non si tirano indietro rispetto alle loro funzioni”. L'articolo(Fdi), ‘tenereil più ...

Coronavirus: Conte alla Camera il 21/4

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una informativa nell'Aula della Camera il prossimo 21 aprile alle 17. Lo ha deciso, secondo quanto apprende l'ANSA, la ...

