Coronavirus, l’incerto destino del Festival di Cannes. “Deve essere reale in un modo o nell’altro” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Festival di Cannes 2020 non si svolgerà a fine giugno e nemmeno nella sua forma originaria. Dopo l’annuncio da parte del presidente Macron sulla cancellazione di qualsiasi manifestazione pubblica in Francia almeno fino a metà luglio 2020, anche Cannes 2020 è a un passo dal capitolare definitivamente. “Il posticipo della 73esima edizione del Festival di Cannes, inizialmente considerato per la fine di giugno o l’inizio di luglio, non è più un’opzione fattibile”, è scritto in una nota ufficiale della kermesse francese. “Pensare che il Festival di Cannes si possa svolgere nella sua forma originaria è chiaramente difficile. Nonostante tutto, da ieri sera abbiamo iniziato molte conversazioni con i professionisti, in Francia e all’estero. Sono tutti d’accordo sul fatto che il Festival di Cannes, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ildi2020 non si svolgerà a fine giugno e nemmeno nella sua forma originaria. Dopo l’annuncio da parte del presidente Macron sulla cancellazione di qualsiasi manifestazione pubblica in Francia almeno fino a metà luglio 2020, anche2020 è a un passo dal capitolare definitivamente. “Il posticipo della 73esima edizione deldi, inizialmente considerato per la fine di giugno o l’inizio di luglio, non è più un’opzione fattibile”, è scritto in una nota ufficiale della kermesse francese. “Pensare che ildisi possa svolgere nella sua forma originaria è chiaramente difficile. Nonostante tutto, da ieri sera abbiamo iniziato molte conversazioni con i professionisti, in Francia e all’estero. Sono tutti d’accordo sul fatto che ildi, ...

