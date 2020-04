Coronavirus, l’exit strategy di von der Leyen: “Piano Marshall per tutelare il mercato unico. Nella fase 2 valutare gli effetti di ogni misura” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un “piano Marshall” fatto di “investimenti pubblici e privati” per uscire dalla crisi del Coronavirus. “La chiave è un forte bilancio settennale” che “dovrà far ripartire il mercato unico”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha illustrato il piano d’azione dell’Unione Europea indicando come priorità quella tutela del mercato unico, appunto, che Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha definito il “bene comune” degli Stati e il “cuore pulsante” dello sviluppo e della capacità di coesione sociale. Un mercato che dall’inizio della crisi sanitaria “è stato danneggiato e colpito dalle decisioni prese” dai Paesi membri. A causa dell’arrivo della pandemia sul suolo europeo, ha ricordato von der Leyen, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un “piano” fatto di “investimenti pubblici e privati” per uscire dalla crisi del. “La chiave è un forte bilancio settennale” che “dovrà far ripartire ilunico”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, ha illustrato il piano d’azione dell’Unione Europea indicando come priorità quella tutela delunico, appunto, che Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha definito il “bene comune” degli Stati e il “cuore pulsante” dello sviluppo e della capacità di coesione sociale. Unche dall’inizio della crisi sanitaria “è stato danneggiato e colpito dalle decisioni prese” dai Paesi membri. A causa dell’arrivo della pandemia sul suolo europeo, ha ricordato von der, il ...

