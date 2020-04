Coronavirus, l’ex Serie A positivo al tampone: “ho rischiato di svenire in doccia” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alcuni calciatori hanno lottato contro l’emergenza Coronavirus, tra questi anche Jonathas Cristian de Jesus Maurício, più semplicemente Jonathas. L’attaccante ha giocato anche in Serie A, indossando le maglie di Brescia, Pescara, Torino e Latina, adesso ha raccontato la sua storia come riporta TMW. “Ho avuto il COVID-19, ma adesso sto bene. Sono guarito e mi sento di nuovo al 100%. “È iniziato tutto con una sensazione di indisposizione generale, insieme a febbre e tosse. Mi faceva davvero molto male la testa, ma all’inizio pensavo che fosse solo una semplice emicrania. Visto questo insieme di sintomi, però, il medico mi ha consigliato di farmi subito il tampone e sapete tutti qual è stato l’esito. Era impossibile allenarmi, mi sentivo così debole… Un giorno ho addirittura rischiato di svenire ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - l’ex premier spagnolo Rajoy indagato per violazione del lockdown : “In un video lo si vede mentre fa sport all’aperto”

Coronavirus - l’exit strategy di von der Leyen : “Piano Marshall per tutelare il mercato unico. Nella fase 2 valutare gli effetti di ogni misura”

Coronavirus – L’ex gip Nardi chiede i domiciliari : “Depressione lo rende vulnerabile al Covid”. Tribunale : resta in carcere (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alcuni calciatori hanno lottato contro l’emergenza, tra questi anche Jonathas Cristian de Jesus Maurício, più semplicemente Jonathas. L’attaccante ha giocato anche inA, indossando le maglie di Brescia, Pescara, Torino e Latina, adesso ha raccontato la sua storia come riporta TMW. “Ho avuto il COVID-19, ma adesso sto bene. Sono guarito e mi sento di nuovo al 100%. “È iniziato tutto con una sensazione di indisposizione generale, insieme a febbre e tosse. Mi faceva davvero molto male la testa, ma all’inizio pensavo che fosse solo una semplice emicrania. Visto questo insieme di sintomi, però, il medico mi ha consigliato di farmi subito ile sapete tutti qual è stato l’esito. Era impossibile allenarmi, mi sentivo così debole… Un giorno ho addiritturadi...

Rinaldi_euro : Coronavirus: Prodi, io sarei per usare il Mes - - EmpoliCalcio : L'ex tecnico azzurro Maurizio Sarri ha donato 4 mila mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno per far fron… - LegaSalvini : ?? DOPO L’ACCORDO SUL MES ACCETTATO DALL’ITALIA ALL’EUROGRUPPO Coronavirus, l'ex ministro greco Varoufakis: 'L'aiuto… - CalcioWeb : #Coronavirus, l'ex #SerieA positivo al tampone: 'ho rischiato di svenire in doccia' - - GVMCareResearch : L'ex #motociclista campione del mondo Fausto #Gresini dona un ventilatore polmonare a San Pier Damiano Hospital di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’ex Coronavirus, il primo pensionato a ricevere la pensione a domicilio è l'ex macellaio di Quara La Gazzetta di Reggio