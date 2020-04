Coronavirus, l’ex premier spagnolo Rajoy indagato per violazione del lockdown: “In un video lo si vede mentre fa sport all’aperto” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mentre la Spagna, uno dei Paesi che più di tutti ha sofferto per la pandemia di Coronavirus, lunedì ha iniziato ad allentare le severe restrizioni che hanno tenuto le persone confinate nelle loro case per tre settimane, arriva la notizia che l’ex capo del Governo, Mariano Rajoy, è indagato per sospetta violazione delle disposizioni. A confermarlo è stato il ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, dopo che l’emittente La Sexta aveva diffuso un video in cui si vedeva l’ex premier passeggiare in una strada vicino alla sua abitazione, nella periferia di Madrid. Secondo il canale tv, Rajoy stava svolgendo attività fisica, vietata nel periodo di lockdown. Non si tratta, dicono i giornalisti, di un caso isolato, ma già nei giorni precedenti l’ex premier era stato avvistato mentre faceva sport. A conferma del fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’ex Serie A positivo al tampone : “ho rischiato di svenire in doccia”

Coronavirus - l’exit strategy di von der Leyen : “Piano Marshall per tutelare il mercato unico. Nella fase 2 valutare gli effetti di ogni misura”

Coronavirus – L’ex gip Nardi chiede i domiciliari : “Depressione lo rende vulnerabile al Covid”. Tribunale : resta in carcere (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mentre la Spagna, uno dei Paesi che più di tutti ha sofferto per la pandemia di, lunedì ha iniziato ad allentare le severe restrizioni che hanno tenuto le persone confinate nelle loro case per tre settimane, arriva la notizia che l’ex capo del Governo, Mariano, èper sospettadelle disposizioni. A confermarlo è stato il ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, dopo che l’emittente La Sexta aveva diffuso un video in cui si vedeva l’expasseggiare in una strada vicino alla sua abitazione, nella periferia di Madrid. Secondo il canale tv,stava svolgendo attività fisica, vietata nel periodo di. Non si tratta, dicono i giornalisti, di un caso isolato, ma già nei giorni precedenti l’exera stato avvistato mentre faceva sport. A conferma del fatto ...

Rinaldi_euro : Coronavirus: Prodi, io sarei per usare il Mes - - EmpoliCalcio : L'ex tecnico azzurro Maurizio Sarri ha donato 4 mila mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno per far fron… - LegaSalvini : ?? DOPO L’ACCORDO SUL MES ACCETTATO DALL’ITALIA ALL’EUROGRUPPO Coronavirus, l'ex ministro greco Varoufakis: 'L'aiuto… - siwel44it : RT @Moonlightshad1: Nel regno incontrastato del De Luca alla seconda la mafia saluta i suoi morti con l’assembramento di piazza e Cateno no… - CalcioWeb : #Coronavirus, l'ex #SerieA positivo al tampone: 'ho rischiato di svenire in doccia' - -