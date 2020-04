Coronavirus, “Leo e Giulia”: ecco il cartone ideato dal San Raffaele di Milano per spiegare il Covid-19 ai bambini (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un cartone animato per spiegare l’emergenza sanitaria e il Covid-19 ai bambini. È l’idea dell’ospedale San Raffaele di Milano realizzata in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. Un progetto di divulgazione scientifica ed educazione sanitaria, intitolato “Leo e Giulia, Noi come voi” espressamente dedicato ai bambini e ai giovani studenti della scuola primaria per spiegare l’emergenza Coronavirus in modo corretto e divertente. L'articolo Coronavirus, “Leo e Giulia”: ecco il cartone ideato dal San Raffaele di Milano per spiegare il Covid-19 ai bambini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano “Leo è guarito da coronavirus”. La gioia di Paola Turci per il piccolo di appena 50 giorni (Di mercoledì 15 aprile 2020) Unanimato per spiegare l’emergenza sanitaria e il Covid-19 ai bambini. È l’idea dell’ospedale Sandirealizzata in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. Un progetto di divulgazione scientifica ed educazione sanitaria, intitolato “Leo e Giulia, Noi come voi” espressamente dedicato ai bambini e ai giovani studenti della scuola primaria per spiegare l’emergenzain modo corretto e divertente. L'articolo, “Leo e Giulia”:ildal Sandiper spiegare il Covid-19 ai bambini proviene da Il Fatto Quotidiano.

leo__adde : Coronavirus : Emmanuel Macron cherche son « union nationale » — via @lemondefr - Leo_Lez4 : RT @LaCris297: Coronavirus, mentre #RegioneLombardia predispone l’inizio dei test nelle altre province, l’annuncio di @BeppeSala: 'Accordo… - leo_pipitone : RT @molumbe: Si sperimenta l’eparina a basso peso molecolare, l’anticoagulante #enoxaparina, su pazienti con quadro clinico moderato o grav… - Leo____23 : RT @GuidoCrosetto: Il tema dei 36 mld tramite MES per spese sanitarie per Coronavirus, avrebbe bisogno di poche risposte chiare. Quanto te… - lillydessi : Leo e Giulia, un cartoon per spiegare il Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Leo La ragazza che vive con metà cervello e ora si iscrive all’Università Corriere della Sera