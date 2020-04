Coronavirus, le sfide della fase 2: sistema sanitario pronto e misure di contenimento per ripartire facendo attenzione alle nuove ondate [FOTO] (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo mesi di lockdown ferreo per bloccare l’epidemia di Coronavirus, Wuhan torna alla normalità, come testimoniato dalle immagini della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Molti Paesi europei si apprestano a seguire le orme verso la riapertura della zona divenuta epicentro dell’epidemia in Cina. Ma le insidie sono molte e il pericolo più grande è quello di incorrere in nuove ondate di contagio, che potrebbero essere addirittura più devastanti. In Europa, l’Austria ha riaperto i negozi al dettaglio, cui seguiranno scuole e ristoranti. La Danimarca ha riaperto asili e scuole primarie da oggi e poi toccherà a ristoranti e luoghi di ritrovo. In Germania, le misure di contenimento sono in vigore fino al 19 aprile, ma si valuta già un possibile sblocco graduale accompagnato da tracciamento e confinamento ... Leggi su meteoweb.eu “Appena il Coronavirus passerà prepariamoci a sfide peggiori : il mondo cambierà e dobbiamo essere pronti”

La classe dirigente è inadatta alle sfide del dopo coronavirus

Coronavirus - Alireza Pakdel disegna le sfide quotidiane dei medici (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo mesi di lockdown ferreo per bloccare l’epidemia di, Wuhan torna alla normalità, come testimoniato dalle immaginigallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Molti Paesi europei si apprestano a seguire le orme verso la riaperturazona divenuta epicentro dell’epidemia in Cina. Ma le insidie sono molte e il pericolo più grande è quello di incorrere in nuove ondate di contagio, che potrebbero essere addirittura più devastanti. In Europa, l’Austria ha riaperto i negozi al dettaglio, cui seguiranno scuole e ristoranti. La Danimarca ha riaperto asili e scuole primarie da oggi e poi toccherà a ristoranti e luoghi di ritrovo. In Germania, ledisono in vigore fino al 19 aprile, ma si valuta già un possibile sblocco graduale accompagnato da tracciamento e confinamento ...

rep_bari : Coronavirus, Marco Bianchi lancia i 'Momenti di pasta' per la quarantena: dieci ricette e due sfide con Granoro [ag… - JunkerApp : L'emergenza #coronavirus ha stravolto modi di vivere e modelli produttivi, ma apre una riflessione su come ripensar… - gazzettadilucca : Con l'emergenza #Coronavirus torna di estrema attualità il dibattito sulla sostenibilità ambientale - secolourbano : RT @TavoliExpo: ??Per tutti gli #innovatori d'Europa, è in arrivo una nuova sfida per voi: #EUvsVirus! ??Obiettivo? Sviluppare soluzioni inno… - BeWithUs_Italy : Coronavirus, #social solo per 'stare insieme'. #Ragazzi evitate le sfide inutili -