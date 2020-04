Coronavirus, le conseguenze economiche della crisi colpiscono anche il Vaticano: ecco il piano di spendig review (Di mercoledì 15 aprile 2020) Senza denari non si cantano messe. Ne è ben consapevole il Vaticano che è già corso ai ripari per tentare di arginare l’inevitabile recessione economica dovuta alla pandemia di Coronavirus. Soprattutto considerando che i Musei Vaticani, la maggiore entrata del Governatorato, l’ente che amministra lo stato più piccolo del mondo, sono chiusi dal 9 marzo 2020. Le contromisure, abbastanza severe, che ilfattoquotidiano.it ha letto in anteprima, sono già scattate. A iniziare dalla “drastica riduzione dei costi delle consulenze” alla “sospensione, ove possibile, dei contratti a tempo determinato”. Dal “blocco di promozioni e nuove assunzioni” alla “cessazione di prestazioni di lavoro straordinario, salvo imprescindibili motivi istituzionali, da attuarsi attraverso la flessibilità di orario o ... Leggi su ilfattoquotidiano Un tesoretto per il calciomercato : Milan - le strane conseguenze del coronavirus

Pandemia di Coronavirus - stravolgimenti e conseguenze. Ecco in 8 punti cosa cosa andrà riformulato

Conseguenze poco raccontate del coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Senza denari non si cantano messe. Ne è ben consapevole ilche è già corso ai ripari per tentare di arginare l’inevitabile recessione economica dovuta alla pandemia di. Soprattutto considerando che i Musei Vaticani, la maggiore entrata del Governatorato, l’ente che amministra lo stato più piccolo del mondo, sono chiusi dal 9 marzo 2020. Le contromisure, abbastanza severe, che ilfattoquotidiano.it ha letto in anteprima, sono già scattate. A iniziare dalla “drastica riduzione dei costi delle consulenze” alla “sospensione, ove possibile, dei contratti a tempo determinato”. Dal “blocco di promozioni e nuove assunzioni” alla “cessazione di prestazioni di lavoro straordinario, salvo imprescindibili motivi istituzionali, da attuarsi attraverso la flessibilità di orario o ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: conseguenze sulla salute mentale dell’epidemia covid-19 #coronavirus #coronavirusitalia #medicalfacts… - antoniospadaro : +++ DOMANI alle 7.30 sul sito di Civiltà Cattolica in italiano l’intervista di #PapaFrancesco rilasciata a @austeni… - erregi69 : Coronavirus, le conseguenze economiche della crisi colpiscono anche il Vaticano: ecco il piano di spendig review - Bongigna : RT @mauriziomatte: Bravissima @ChiaraBaldi86 che sulla @LaStampa ha messo in luce le difficoltà e le conseguenze della quarantena per le fa… - Saul95153757 : #coronavirus #CoronaVirusUpdate #coronavirusitalianews #COVID19 #Covid_19 #iorestoacasa LUNICO RIMEDIO È LA POTENZA… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus conseguenze Conseguenze poco raccontate del coronavirus Il Post SBK, emergenza Coronavirus: cancellata tappa di Imola e positicipate Aragon e Misano

L’emergenza legata alla pandemia del COVID-19 ha costretto a ulteriori modifiche rispetto al programma originario ... Ulteriori eventuali cambiamenti al calendario del WorldSBK 2020 verranno ...

BORSA E MERCATI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: QUANDO IL RITORNO ALLA NORMALITÀ?

A causa degli sbalzi del Coronavirus, infatti, mezza economia mondiale è congelata per via di decreti ... Sostegno da tradursi poi, in una metaforica terza fase, in gestione degli sbilanciamenti, ...

L’emergenza legata alla pandemia del COVID-19 ha costretto a ulteriori modifiche rispetto al programma originario ... Ulteriori eventuali cambiamenti al calendario del WorldSBK 2020 verranno ...A causa degli sbalzi del Coronavirus, infatti, mezza economia mondiale è congelata per via di decreti ... Sostegno da tradursi poi, in una metaforica terza fase, in gestione degli sbilanciamenti, ...