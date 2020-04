Coronavirus, l'avvocato che denuncia il governo italiano all'Onu: "La verità su tutti questi morti" (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'avvocato Luca Di Carlo, “l'avvocato per i diritti umani", si è attivato sin dall'inizio affinché le vittime e anche quelle per causa di servizio quali medici, infermieri e altri sanitari trovassero giustizia nello stato italiano per eventuali errori governativi, denunciando anche l'illegittimità costituzionale dello scudo penale proposto dal governo italiano che voleva condonare eventuali responsabilità dei dirigenti e del governo a danno di medici, infermieri e dell'intero sistema connesso alle vittime. L'avvocato Luca Di Carlo è stato il primo a denunciare le azioni e omissioni nazionali del governo italiano al quale successivamente si sono uniti altri illustri avvocati. Ora, dopo aver puntato sulle responsabilità nazionali, parte anche con la denuncia internazionale e la richiesta di accertamento all'OMS e all'ONU per eventuali ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - esami Avvocato : Lonardo interroga il Ministro della Giustizia

