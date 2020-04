Coronavirus | l’associazione delle famiglie disabili intellettivi | “Focolai nelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo il casoresidenze sanitarie per gli anziani – dove sono stati registrati quasi 2mila decessi e sui ci sono diverse indagini in corso – un altro settore della strutture sanitarie con ospiti fragili dovrà essere affrontato. Quello che riguarda le Residenze sanitarie per(Rsd) che sono il “nuovo fronte dimenticato di diffusione del Sars Cov 2″. La denuncia all’Ansa è del presidente della Associazione nazionaledi(Anffas) Roberto Speziale: “In 17Rsd che fanno capo all’Anffas (su un totale di 156) ci sono importanti focolai, con 57 soggettie 52 operatori contagiati, e 5 decessi tra gli ospiti”. Nei giorni scorsi la cronaca aveva registrato la morte di 22psichiche in una struttura di Pontevico (Brescia.) È “grave che ad oggi non ...