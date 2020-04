Coronavirus | la Whirlpool di Napoli sospende la riapertura

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 aprile 2020) "C'è stato un incontro su tutti i siti con le Rsu in cui la multinazionale chiedeva di riprendere a lavorare. Ovunque ci sono state delle rimostranze, noi abbiamo fatto comprendere che la cosa principale da mettere in campo era ragionare su come si sarebbe potuto tornare non quando". Lo stabilimentodi, per volere della multinazionale, è destinato a chiudere definitivamente a fine ottobre 2020 ma, intanto, in piena emergenza sanitaria mondiale per la pandemia di Covid-19, la proprietà ha chiesto di tornare al lavoro ai propri dipendenti che, invece, tramite le Rsu Fiom, Fim e Uilm hanno inviato una lettera al prefetto diper chiedere di non concedere il nulla osta allafino a quando non sarà garantito il rispetto delle norme di sicurezza anti-.Vincenso Accurso, Rsu-Uilm dello stabilimento campano. "Prima di ...