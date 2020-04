Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: “Bisogna capire a che punto siamo con l’immunità di gregge” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, Ilaria Capua: “Da capire a che punto è l’immunità di gregge” Sono giorni delicati questi in Italia, dove la curva dei contagi da Coronavirus sembra essere in fase finalmente calante e tutti i cittadini attendono con ansia i provvedimenti del governo sulla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza: la virologa Ilaria Capua, però, ieri sera negli studi di DiMartedì su La7 ha detto la sua su come si sta affrontando il Covid-19 nel nostro Paese. Senza risparmiare alcune stoccate. “In questo momento stiamo inseguendo il virus – ha detto la nota virologa, che dirige l’One Health Center of Excellence all’Università della Florida – ma secondo me è la strada sbagliata da percorrere. In questo momento bisogna prendere decisioni importanti per il Paese: non inseguire il virus, ma ... Leggi su tpi Coronavirus - la virologa descrive come sarà la nostra estate : “Quest’anno va così - mi auguro che il prossimo andrà meglio”

Coronavirus, la virologa Capua: "Stime sui contagi sbagliate. Dovremo adattarci al virus"

