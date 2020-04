Coronavirus, la virologa descrive come sarà la nostra estate: “Quest’anno va così, mi auguro che il prossimo andrà meglio” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Elisa Vicenzi, ricercatrice virologa del San Raffaele, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.La lotta al Coronavirus – “A che punto è la notte? Direi che sono cautamente ottimista. Perché il virus sta ancora circolando sebbene stia diminuendo il numero di nuovi casi giornalieri. E stanno diminuendo i ricoveri e il numero di persone che entrano in terapia intensiva. Ci sono dei dati positivi anche se speravamo in una discesa più rapida. Siamo in una fase molto lenta, richiederà tempo e richiederà che le precauzioni che stiamo prendendo continuino. Dobbiamo pazientare, persistere e soprattutto fare un’opera con noi stessi di ... Leggi su meteoweb.eu Epidemia Coronavirus - la virologa : “Vaccino? Non prima di fine anno”

Coronavirus - la virologa Capua : "Stime sui contagi sbagliate. Dovremo adattarci al virus"

Coronavirus - la virologa : "Stime tutte sbagliate : ecco cosa ci aspetta" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Elisa Vicenzi, ricercatricedel San Raffaele, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.La lotta al– “A che punto è la notte? Direi che sono cautamente ottimista. Perché il virus sta ancora circolando sebbene stia diminuendo il numero di nuovi casi giornalieri. E stanno diminuendo i ricoveri e il numero di persone che entrano in terapia intensiva. Ci sono dei dati positivi anche se speravamo in una discesa più rapida. Siamo in una fase molto lenta, richiederà tempo e richiederà che le precauzioni che stiamo prendendo continuino. Dobbiamo pazientare, persistere e soprattutto fare un’opera con noi stessi di ...

La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'Stiamo inseguendo il virus, ma questa non è la strada giusta. Bisognerebbe fotografare il… - La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria #Capua spiega in che tempi potrebbe arrivare il vaccino per il #coronavirus - capuanogio : Ilaria #Capua, virologa di fama mondiale, usa una pagina del Corriere per confessare che del #Coronavirus si sa poc… - beprom : RT @La7tv: #dimartedi La virologa Ilaria #Capua spiega in che tempi potrebbe arrivare il vaccino per il #coronavirus - EconomiaPoli : RT @ilriformista: Storia di #IlariaCapua, la virologa messa alla gogna da pm e giornali #dimartedì #coronavirus -