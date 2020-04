Coronavirus, la Svezia ignora la quarantena e supera i mille morti. Gli esperti alle autorità: “Avete fallito” (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Svezia ha raggiunto un tasso di mortalità in relazione ai contagiati da Coronavirus vicinissimo a quello italiano (rispettivamente il 10 e il 12%). Finora l’epidemia ha causato più di mille le vittime e oltre 11mila casi. L’epidemiologo di Stato Anders Tegnell noto sin dalla prima ora per aver rassicurato i cittadini sulla tenuta del sistema sanitario svedese, che detiene il minor numero di posti in terapia intensiva d’Europa, ora è messo sempre più alle strette dalle cifre e dalle accuse, mai sedate, di medici e ricercatori. L’ultimo attacco via media, si è concluso la notte scorsa, con l’affondo della virologa Lena Einhorn, coautrice dell’articolo pubblicato dal quotidiano Dagens Nyheter, e firmato da 22 esperti, nel quale si esortano i politici a prendere in mano la situazione, poiché ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus – La Svezia supera i mille morti - in Spagna oltre 18mila. Uk “estenderà le misure fino al 7 maggio”. Usa - oltre 580mila contagi. Trump : “Ho l’autorità totale su quando riaprire in Usa”

Coronavirus - in Spagna superate le 18mila vittime. In Svezia oltre mille morti. Stati Uniti - scontro Trump-Cuomo sulle riaperture

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Svezia 10948 positivi - 1033 i decessi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Laha raggiunto un tasso di mortalità in relazione ai contagiati davicinissimo a quello italiano (rispettivamente il 10 e il 12%). Finora l’epidemia ha causato più dile vittime e oltre 11mila casi. L’epidemiologo di Stato Anders Tegnell noto sin dalla prima ora per aver rassicurato i cittadini sulla tenuta del sistema sanitario svedese, che detiene il minor numero di posti in terapia intensiva d’Europa, ora è messo sempre piùstrette dcifre e daccuse, mai sedate, di medici e ricercatori. L’ultimo attacco via media, si è concluso la notte scorsa, con l’affondo della virologa Lena Einhorn, coautrice dell’articolo pubblicato dal quotidiano Dagens Nyheter, e firmato da 22, nel quale si esortano i politici a prendere in mano la situazione, poiché ...

repubblica : Coronavirus, aumentano i contagi in Svezia. Il mea culpa del premier: 'Non abbiamo fatto abbastanza' [aggiornamento… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Svezia ignora la quarantena e supera i mille morti. Gli esperti alle autorità: “Avete fallito” - europea_lk : RT @Linkiesta: L’Italia destina in media 2535 euro a persona per pagare le spese sanitarie. Un dato inferiore alla media Ue. Agli estremi d… - Wu_Ming_Foundt : Commento su Giap: « In risposta a tilto. Ciao Tilto, una curiosità a proposito dei problemi della lettura dei dati… - europea_lk : L’Italia spende circa 2535 euro a persona per la sua spesa sanitaria. Nella classifica dei 27 Stati Ue è all’undice… -