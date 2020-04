Coronavirus, la Spagna riapre le aziende non essenziali. Le indicazioni del governo: “Distanziamento, pulizia delle mani e sanificazione” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Quattro milioni di lavoratori spagnoli hanno ripreso da lunedì le proprie attività lavorative. Madrid ha permesso la ripartenza delle attività non essenziali, ovvero industrie e costruzioni, fermate lo scorso 30 marzo con quella che il governo aveva definito “l’ibernazione dell’economia”, sebbene direttive e interpretazioni delle stesse abbiano ammesso in alcuni casi un proseguimento a basso regime. Lo stato di allarme è stato invece già prorogato all’11 maggio. Il Paese iberico registra un contenimento dei casi e dei decessi rispetto alle scorse settimane – ieri 5.092 nuove positività e 523 morti – ma il livello di guardia resta alto: sono i dati più alti degli ultimi 5 giorni e l’esecutivo ha specificato che non intende ammorbidire le misure di contenimento. In compenso l’economia ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus – In Spagna aumentano i contagi. Record di casi in Russia in 24 ore. In Danimarca riaprono nidi - materne ed elementari. Francia - medici : “Illogico tornare a scuola dopo 11 maggio”

Italia - Spagna e Francia : l’impressionante mappa dei morti in eccesso nell’Europa del Coronavirus

Coronavirus Spagna : 18.255 morti - 174.060 casi/ 2.820 decessi nelle RSA di Madrid (Di mercoledì 15 aprile 2020) Quattro milioni di lavoratori spagnoli hanno ripreso da lunedì le proprie attività lavorative. Madrid ha permesso la ripartenza delle attività non, ovvero industrie e costruzioni, fermate lo scorso 30 marzo con quella che ilaveva definito “l’ibernazione dell’economia”, sebbene direttive e interpretazioni delle stesse abbiano ammesso in alcuni casi un proseguimento a basso regime. Lo stato di allarme è stato invece già prorogato all’11 maggio. Il Paese iberico registra un contenimento dei casi e dei decessi rispetto alle scorse settimane – ieri 5.092 nuove positività e 523 morti – ma il livello di guardia resta alto: sono i dati più alti degli ultimi 5 giorni e l’esecutivo ha specificato che non intende ammorbidire le misure di contenimento. In compenso l’economia ...

Adnkronos : #Coronavirus, in #Spagna oltre 18.500 morti e 177mila contagi - Adnkronos : #Coronavirus, in #Spagna centinaia di migliaia di persone tornano al lavoro - Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - lucabattanta : RT @PatriziaRametta: In Spagna Sanchez parla di cancellazione del debito«Debito e libertà sono concetti antagonistici. Nessun popolo può es… - claudio_2022 : RT @PatriziaRametta: In Spagna Sanchez parla di cancellazione del debito«Debito e libertà sono concetti antagonistici. Nessun popolo può es… -