Coronavirus, la Società italiana di Intelligence: Attenti ai whatsapp. Una ricerca sul ruolo di media e social (Di mercoledì 15 aprile 2020) di Salvatore Pignataro* A generare il panico nella popolazione non è solo la dimensione sanitaria del Coronavirus ma anche quella immateriale del contagio che avviene attraverso fake news, disinformazione e incoerenza delle dichiarazioni delle autorità. Un’importante ricerca che ha come tema “La pandemia immateriale. Gli effetti del Covid-19 tra social asintomatici e comunicazione istituzionale” è stata effettuata dal professor Luigi Giungato, ricercatore della Società italiana di Intelligence (Socint) ed è disponibile sul sito www.socint.org. L’iniziativa è stata coordinata dal presidente della Socint, professor Mario Caligiuri, direttore del Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria, che ha collaborato all’iniziativa. Attraverso gli strumenti della sentiment analysis applicata ... Leggi su ildenaro Coronavirus - l’Europa dev’essere una famiglia e non una società per azioni

di Salvatore Pignataro* A generare il panico nella popolazione non è solo la dimensione sanitaria del Coronavirus ma anche quella immateriale del contagio che avviene attraverso fake news, disinformazione e incoerenza delle dichiarazioni delle autorità. Un'importante ricerca che ha come tema "La pandemia immateriale. Gli effetti del Covid-19 tra social asintomatici e comunicazione istituzionale" è stata effettuata dal professor Luigi Giungato, ricercatore della Società italiana di Intelligence (Socint) ed è disponibile sul sito www.socint.org. L'iniziativa è stata coordinata dal presidente della Socint, professor Mario Caligiuri, direttore del Laboratorio sull'Intelligence dell'Università della Calabria, che ha collaborato all'iniziativa. Attraverso gli strumenti della sentiment analysis applicata ...

