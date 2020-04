Coronavirus, la rabbia dei balneari: “Salviamo la stagione” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’obiettivo e’ quello di scongiurare che la stagione estiva salti completamente. Ma perche’ questo accada, occorre avviare immediatamente un’interlocuzione con le istituzioni e mettere al piu’ presto in campo la strategia per la fase 2. Le associazioni di categoria campane che rappresentano gli oltre 1.000 concessionari degli stabilimenti balneari territoriali, 350 dei quali tra Napoli e provincia, operano lungo 550 chilometri di costa, isole comprese. Diverse le istanze presentate nei giorni scorsi al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che nella sua ultima diretta facebook aveva sottolineato come stesse valutando l’ipotesi di una ripartenza per il comparto. Il Sindacato italiano balneari avra’ domani un’interlocuzione con l’assessorato alle Attivita’ produttive e con la ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Maddalena Corvaglia non ne può più | Attacco di rabbia

Coronavirus - come i bimbi vivono la quarantena e quali strategie per aiutarli : “Sono contagiati dalle emozioni degli adulti. Serve rassicurare senza nascondere la verità. E accogliere rabbia e disagio”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rabbia Coronavirus, il medico Harari: «Colpito alle spalle. Vi racconto la mia rabbia» Corriere della Sera Piemonte, rabbia dei medici: «Sui tamponi la Regione ha tirato al risparmio»

Come nei cartoni animati, «mi è cascata la mascella», dice Gabriele Gallone, medico addetto alla sorveglianza sanitaria dell’ospedale San Luigi di Orbassano — come dire, il dottore di medici e ...

Come il coronavirus sta modificando i nostri sogni

La scienza spiega cosa succede alla nostra mente nelle lunghe notti del lockdown In tutto il mondo i ricercatori che studiano i sogni hanno notato, al tempo del Covid-19, un incremento nella quantità ...

