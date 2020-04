Coronavirus, la Guardia di Finanza sequestra mascherine con il logo delle squadre di Serie A [DETTAGLI] (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Guardia di Finanza di Frascati ha scoperto in una rivendita di Ciampino (Roma) alcune mascherine protettive in stoffa non a norma. A riportare la notizia è ‘La Gazzetta dello Sport’. L’emergenza Coronavirus sta portando alla luce sempre più attività illecite, con gente pronta a speculare sulla salute altrui. Un merchandising illegale, aggravato dal fatto che le mascherine riportavano il logo di alcune squadre di Serie A, ad insaputa di queste ultime. Le mascherine sono state immediatamente sequestrate. Coronavirus, buone notizie in casa Juve: Dybala e Rugani negativi dopo il primo test Ripresa campionati: “Stop del calcio auspicabile, a mio parare si deve tornare in campo a settembre” Gravina: “Chiuderemo il campionato, no partite al nord. Prossima stagione in 5 mesi, si pensa ad altre formule” Champions League, ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Viminale : possibili controlli della Guardia di Finanza nelle aziende

Coronavirus Italia - la road map di Ricciardi per la riapertura : «Guai ad abbassare la guardia - tempi lunghi per calcio e turismo»

Coronavirus : l'elicottero della Guardia di finanza a Pomeriggio 5 - l'inseguimento di Agorà e i vip sui social (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ladidi Frascati ha scoperto in una rivendita di Ciampino (Roma) alcuneprotettive in stoffa non a norma. A riportare la notizia è ‘La Gazzetta dello Sport’. L’emergenzasta portando alla luce sempre più attività illecite, con gente pronta a speculare sulla salute altrui. Un merchandising illegale, aggravato dal fatto che leriportavano ildi alcunedi Serie A, ad insaputa di queste ultime. Lesono state immediatamentete., buone notizie in casa Juve: Dybala e Rugani negativi dopo il primo test Ripresa campionati: “Stop del calcio auspicabile, a mio parare si deve tornare in campo a settembre” Gravina: “Chiuderemo il campionato, no partite al nord. Prossima stagione in 5 mesi, si pensa ad altre formule” Champions League, ...

Corriere : ?? La Guardia di Finanza di Milano sta svolgendo delle perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio nell’ambito dell’inchi… - TgLa7 : #Coronavirus: La Guardia di Finanzia in Regione #Lombardia per acquisire documenti - repubblica : Coronavirus, blitz della guardia di finanza al Trivulzio. Sono 300 i morti tra il Pio Albergo e l'istituto Don Gnoc… - iacopini77 : RT @monacelt: In Italia, quando arriva la magistratura, vuol dire che siamo alla frutta. Coronavirus, blitz della guardia di finanza al T… - 1CannabisNews : Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Guardia Coronavirus, Guardia di Finanza in Regione per acquisire documenti Radio Lombardia CORONAVIRUS - L'allarme degli Usa due anni prima della pandemia: "Rischi di diffusione dai laboratori di Wuhan"

I dispacci hanno messo in guardia sui punti deboli di sicurezza e gestione all'interno del laboratorio dell'istituto e hanno proposto maggiore attenzione e aiuto. Il primo messaggio diplomatico ...

Coronavirus, in Puglia arrivano oltre 1 milione di mascherine e 150 ventilatori polmonari

Lo scorso 13 aprile sono stati consegnati in Puglia nuovi dispositivi di protezione individuale per combattere l’epidemia di Coronavirus. Il carico è arrivato all’aeroporto di Bari con due aerei della ...

I dispacci hanno messo in guardia sui punti deboli di sicurezza e gestione all'interno del laboratorio dell'istituto e hanno proposto maggiore attenzione e aiuto. Il primo messaggio diplomatico ...Lo scorso 13 aprile sono stati consegnati in Puglia nuovi dispositivi di protezione individuale per combattere l’epidemia di Coronavirus. Il carico è arrivato all’aeroporto di Bari con due aerei della ...