Coronavirus: la Germania è in recessione, l’annuncio del Governo (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’economia tedesca è entrata in recessione il mese scorso, e il rallentamento proseguirà fino alla metà dell’anno: lo ha reso noto il Ministero dell’economia, precisando che è l’effetto della pandemia da Coronavirus. “Il crollo della domanda globale, l’interruzione delle catene di approvvigionamento, i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e l’incertezza tra gli investitori stanno avendo un impatto enorme sulla Germania“, ha affermato il Ministero nel rapporto mensile, sottolineando che anche se le misure di distanziamento sociale venissero allentate, l’attività economica continuerebbe ad essere molto contenuta e si riprenderebbe solo gradualmente.L'articolo Coronavirus: la Germania è in recessione, l’annuncio del Governo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Germania : avvocatessa critica la quarantena - “mette a rischio i diritti umani”. Portata in manicomio

Coronavirus : Benamati (Pd) - 'dannose per tutti polemiche Italia-Germania'

