Coronavirus | la Danimarca riapre le scuole | primo Paese nell’Ue

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ladell’Ue, ha deciso una parziale riapertura delle, seguendo ferree misure di sicurezza. I licei riapriranno il 10 maggio. COPENAGHEN – Laparzialmente gli istituti scolastici. Si tratta deldell’Ue a sbloccare le restrizioni sulledovute al Covid-19. Riapertura dellea scaglioni Dopo un mese di chiusura per il, quindi, laha riaperto asili nido,materne ed elementari. Restano chiuse le medie e i licei che riapriranno il 10 maggio. Il rientro in classe avviene seguendo misure di sicurezza sanitaria come la distanza di due metri tra i banchi e la ricreazione a piccoli gruppi. Tuttavia, al momento, le lezioni sono ricominciate solo nella metà dei comuni e nel 35% degli istituti di Copenaghen. https://www.youtube.com/watch?v=eoQtElw0WPcI numeri ...

RaiNews : La Danimarca, con circa 6.700 casi di contagio e 299 vittime, è stato il secondo paese europeo a imporre un blocco… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus La #Danimarca accelera su allentamento misure Dopo numeri migliori del previsto. Lo comunica la premie… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Danimarca riapre le scuole: primo Paese Ue #coronavirus - Bettabetta59 : RT @SkyTG24: Coronavirus, la Danimarca riapre le scuole: è il primo Paese europeo - arca1317 : RT @ultimenotizie: Dopo un mese di chiusura per l'emergenza #coronavirus, la #Danimarca ha riaperto stamattina asili nido, scuole materne e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Danimarca

Fipe ha infatti verificato che il servizio di take away è attualmente attivo in Francia, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Lituania, Malta, Svizzera, Turchia, Olanda e Finlandia. Perché in ...Il rientro in classe avviene seguendo misure di sicurezza sanitaria come la distanza di due metri tra i banchi e la ricreazione a piccoli gruppi. Tuttavia le lezioni sono ricominciate solo nella metà ...