Coronavirus, Kimbo: 200 euro mensili in più ai dipendenti per tutto il periodo dell’emergenza (Di mercoledì 15 aprile 2020) Kimbo ha deciso di riconoscere un premio, pari a 200 euro al mese, “a tutti i dipendenti che, in questo periodo difficile legato all’emergenza sanitaria Covid-19, stanno garantendo l’attività industriale senza soluzione di continuità”. Lo comunica l’azienda leader nella produzione di caffè in un una nota in cui si precisa che “l’incremento salariale sarà riconosciuto dal mese di marzo sino a quando non cesserà l’emergenza Covid19 e sarà parametrata all’effettiva presenza garantita da ciascun dipendente”. Alla cessazione delle restrizioni Kimbo corrisponderà inoltre agli stessi dipendenti un bonus di 300 euro “al raggiungimento di condivisi obiettivi aziendali”. “L’iniziativa – si legge nella nota – si aggiunge alle altre realizzate da Kimbo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 aprile 2020)ha deciso di riconoscere un premio, pari a 200al mese, “a tutti iche, in questodifficile legato all’emergenza sanitaria Covid-19, stanno garantendo l’attività industriale senza soluzione di continuità”. Lo comunica l’azienda leader nella produzione di caffè in un una nota in cui si precisa che “l’incremento salariale sarà riconosciuto dal mese di marzo sino a quando non cesserà l’emergenza Covid19 e sarà parametrata all’effettiva presenza garantita da ciascun dipendente”. Alla cessazione delle restrizionicorrisponderà inoltre agli stessiun bonus di 300“al raggiungimento di condivisi obiettivi aziendali”. “L’iniziativa – si legge nella nota – si aggiunge alle altre realizzate da...

ildenaro_it : #Coronavirus, @Kimbo_It: 200 euro #mensili in più ai #dipendenti per tutto il #periodo dell’#emergenza - Affaritaliani : Kimbo, in tempo di Covid19 più soldi ai dipendenti dell'azienda di Melito -