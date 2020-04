Coronavirus: infettivologo avverte, siamo vicino a zero contagi. Le regioni che potrebbero riaprire prima delle altre (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un calendario specifico per la riapertura graduale dell'Italia: questa la stada al vaglio del governo, che si prepara a inaugurare la fase 2 nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. La convivenza con il Covid-19 è una sfida che non si può assolutamente sbagliare poiché si rischierebbe di tornare da capo, perciò servono cautela e prevenzione. Il giorno chiave potrebbe essere lunedì 4 maggio: si spera di ottenere il via libera a una circolazione più libera - ma ovviamente sempre con rigidi limiti - vietando assembramenti e rispettando la distanza di un metro tra le persone. Nella giornata di domani, venerdì 10 aprile, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe firmare il nuovo decreto per prolungare i divieti di spostamento e forse autorizzare la ripresa di alcune imprese dopo le vacanze pasquali. "Dobbiamo ... Leggi su howtodofor Coronavirus - infettivologo : l’eparina “potrebbe agire su più fronti”

Coronavirus - a Salerno licenziato infettivologo appena richiamato dalle pensione : “Critiche non autorizzate - non avevamo alternative”

Coronavirus - infettivologo : “Le cose stanno andando meglio anche perché l’epidemia si è spostata nelle famiglie” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un calendario specifico per la riapertura graduale dell'Italia: questa la stada al vaglio del governo, che si prepara a inaugurare la fase 2 nell'ambito dell'emergenza. La convivenza con il Covid-19 è una sfida che non si può assolutamente sbagliare poiché si rischierebbe di tornare da capo, perciò servono cautela e prevenzione. Il giorno chiave potrebbe essere lunedì 4 maggio: si spera di ottenere il via libera a una circolazione più libera - ma ovviamente sempre con rigidi limiti - vietando assembramenti e rispettando la distanza di un metro tra le persone. Nella giornata di domani, venerdì 10 aprile, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe firmare il nuovo decreto per prolungare i divieti di spostamento e forse autorizzare la ripresa di alcune imprese dopo le vacanze pasquali. "Dobbiamo ...

fattoquotidiano : Coronavirus, a Salerno licenziato infettivologo appena richiamato dalle pensione: “Critiche non autorizzate, non av… - fattoquotidiano : Coronavirus, infettivologo Galli: “Riaprire il 14 aprile? Assolutamente no. Test sierologici unica risorsa per scre… - IacobellisT : Coronavirus, la rassicurazione dell'infettivologo Matteo Bassetti: 'Non è un'infezione ... - mattino5 : #Coronavirus, Quali novità sui farmaci e per il vaccino? 'L'Eparina è sicuramente una terapia di supporto important… - lavocedigenova : Coronavirus, l'infettivologo Bassetti: “Test sierologici a tutti e patente d'immunità” -