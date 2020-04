Coronavirus in Usa, lo spot virale dello Stato dell’Ohio sul distanziamento sociale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus Usa, lo spot sul distanziamento sociale dell’Ohio VIDEO Negli Usa che ogni giorno di più sono il Paese più colpito al mondo dal Coronavirus, negli ultimi giorni sta spopolando in rete uno spot video, realizzato dallo Stato dell’Ohio, sull’importanza del distanziamento sociale per impedire l’ulteriore diffusione del contagio. Negli Stati Uniti, infatti, il numero dei pazienti positivi supera i 600mila, mentre i morti al momento sono più di 26mila. In Ohio, tuttavia, è stata registrata una delle risposte più serie alla pandemia. Al punto che le decisioni prese dal governatore Mike DeWine sono state inserite in una guida nazionale sulla crisi, considerata un punto di riferimento sui comportamenti da tenere per impedire l’ulteriore diffusione del Coronavirus. Nel filmato, ... Leggi su tpi Coronavirus : pronto il piano per la fase 2 degli USA - riapertura dopo il 1° maggio

Coronavirus - Trump taglia fondi all’Oms accusata di essere filo-cinese : “Ha fallito”. Associated Press : “Pechino sapeva dell’epidemia - ma non diede l’allarme per sei giorni”

Coronavirus - “gli effetti del farmaco usato come terapia sono devastanti” : la moglie di Tom Hanks racconta la sua lotta al Covid (Di mercoledì 15 aprile 2020)Usa, losuldell’Ohio VIDEO Negli Usa che ogni giorno di più sono il Paese più colpito al mondo dal, negli ultimi giorni sta spopolando in rete unovideo, realizzato dallodell’Ohio, sull’importanza delper impedire l’ulteriore diffusione del contagio. Negli Stati Uniti, infatti, il numero dei pazienti positivi supera i 600mila, mentre i morti al momento sono più di 26mila. In Ohio, tuttavia, è stata registrata una delle risposte più serie alla pandemia. Al punto che le decisioni prese dal governatore Mike DeWine sono state inserite in una guida nazionale sulla crisi, considerata un punto di riferimento sui comportamenti da tenere per impedire l’ulteriore diffusione del. Nel filmato, ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus: in Usa 2.228 morti in 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : In Usa i casi di coronavirus sono arrivati ad oltre 572 mila, i morti hanno superato i 23 mila. #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, quasi 600mila casi negli Usa: Trump annuncia il taglio dei fondi all’Oms. “Ha sottostimato la portata… - pinodifeo : #Coronavirus, primi #dimessi dall'##ospedale da campo #Usa a #Cremona #VIDEO @askanews_ita ->… - bonzanto : RT @SerglocSergio: Coronavirus, se gli Usa avessero ascoltato Obama nel 2014: il discorso profetico che avrebbe salvato … -