Coronavirus, in Sicilia boom di test e casi crollati: il 99% dei tamponi è negativo. La Regione pronta a riaprire con una manovra da 940 milioni [DETTAGLI] (Di mercoledì 15 aprile 2020) Con appena 34 nuovi casi di Coronavirus accertati oggi su 1.990 persone controllate, la Sicilia vede la luce in fondo al tunnel: è il dato migliore da un mese, e il 99% dei test odierni è risultato negativo, nonostante il numero elevato di controlli. Complessivamente dall’inizio dell’epidemia sono risultati positivi 2.535 pazienti su 39.867 tamponi effettuati, il 6,3%: solo la Calabria ha una percentuale più bassa. I morti sono 181, i guariti sono saliti oggi a 273 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 49. Il trend continua ad essere molto positivo infatti la Regione continua a muoversi verso la riapertura. Oggi il governatore Nello Musumeci ha organizzato a Palazzo Orleans una ricognizione con tutti i manager del Sistema sanitario regionale per una verifica dei punti di forza e criticita’, a poco piu’ di un mese ... Leggi su meteoweb.eu **Coronavirus : Sicilia - 2.081 positivi e 273 guariti***

