Coronavirus in Italia: salgono a 120 i medici morti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sempre più grave l’elenco dei medici Italiani uccisi dal Coronavirus: oggi il totale è salito a 120 vittime, secondo quanto reso noto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, che segnala il decesso di Patrizia Longo, medico di medicina generale, Enrico Boggio, odontoiatra, Eugenio Malachia Brianza, medico del Serd ed Elisabetta Mangiarini, medico di medicina generale.L'articolo Coronavirus in Italia: salgono a 120 i medici morti Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Italia - Spagna e Francia : l’impressionante mappa dei morti in eccesso nell’Europa del Coronavirus

Il peggior momento dal 1929. L’Fmi prevede : “Crisi globale per il coronavirus”. In Italia il Pil crollerà del 9%

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, Scence: "Quarantena a singhiozzo fino al 2022"

H. Chan dell'Università di Harvard avanza l'ipotesi, in assenza di farmaci e vaccini davvero efficaci, di misure di distanziamento sociale a singhiozzo fino al 2022 e ritorni periodici del coronavirus ...

Serie A, ripresa allenamenti 4 maggio. Spatafora “Un piano per ripartire”. Lecce, Paz “Restiamo in A”

Decide il coronavirus. Titolare indiscusso della partita più difficile che il campionato ... nella zona rossa ci è andata tutta l’Italia e il campionato è stato “congelato”. Nella conferenza stampa ...

