Coronavirus, in Italia il lockdown più estremo: mobilità ridotta dell’85%, nessun Paese s’è fermato così ma abbiamo il record di mortalità (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il mondo è alle prese con la pandemia di Coronavirus, che ha imposto il lockdown nella stragrande maggioranza dei Paesi per evitare i contatti sociali e dunque il diffondersi della malattia. Ovviamente, gli effetti di queste misure si riflettono su molti aspetti di quella che era la nostra quotidianità prima che venisse stravolta della pandemia. Uno di questi aspetti è la mobilità. Dal grafico in evidenza nell’articolo, emerge come l’Italia abbia una percentuale altissima per quanto riguarda la riduzione della mobilità, ben l’85% in meno da gennaio 2020. Il Regno Unito, invece, registra un calo del 70%, -46% in Germania e -45% negli Stati Uniti (quasi la metà rispetto all’Italia). Stoccolma durante la pandemia. Foto di Jonathan Nackstrand/Afp via Getty Images Da questi dati emerge che c’è lockdown e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - frenano contagi e morti : oggi 2.667 nuovi casi in Italia e 578 decessi

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia seconda dietro agli USA con oltre 20000 decessi

Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il mondo è alle prese con la pandemia di, che ha imposto ilnella stragrande maggioranza dei Paesi per evitare i contatti sociali e dunque il diffondersi della malattia. Ovviamente, gli effetti di queste misure si riflettono su molti aspetti di quella che era la nostra quotidianità prima che venisse stravolta della pandemia. Uno di questi aspetti è la mobilità. Dal grafico in evidenza nell’articolo, emerge come l’abbia una percentuale altissima per quanto riguarda la riduzione della mobilità, ben l’85% in meno da gennaio 2020. Il Regno Unito, invece, registra un calo del 70%, -46% in Germania e -45% negli Stati Uniti (quasi la metà rispetto all’). Stoccolma durante la pandemia. Foto di Jonathan Nackstrand/Afp via Getty Images Da questi dati emerge che c’èe ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: una proposta per riaprire l’Italia #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - Linkiesta : Non abbiamo ancora un piano nazionale per i tamponi. Non abbiamo un’applicazione di tracciamento dei positivi. Non… - ilpost : Quattro giorni fa un gruppo di astrofisici che cura una pagina divulgativa di analisi dei dati sul coronavirus in I… - NeodiMatrix : RT @RadioSavana: #Varoufakis: '#Mes? Disastroso, ecco cosa succede dopo: #Bruxelles vi imporrà l'austerità!' Le facce della Fornero e di Be… - CarloFusaro : Sì, ma ha più malati e più decessi per milione di abitanti dell'Italia, secondo solo alla #Spagna. Non mi pare un s… -