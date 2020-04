Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, mercoledì 15 aprile (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 15 aprile: morti, contagi, guariti Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito anche oggi, mercoledì 15 aprile 2020, nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli. Il bilancio odierno è di 105.418 attualmente positivi (ieri erano 104.291, +1.127), 21.645 morti (ieri 21.067, +578) e 38.092 guariti (ieri 37.130, +962). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 165.155 (ieri 162.488, +2.667). In isolamento domiciliare ci sono invece 74.696 persone (ieri 73.094, +1.602); in terapia intensiva ci sono oggi 3.079 pazienti (ieri 3.186, -107); i ricoverati con sintomi sono invece 27.643 (ieri 28.011, -368). I tamponi effettuati oggi ... Leggi su tpi Coronavirus Italia : diretta Conferenza Stampa 15 aprile – VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, Lombardia: oggi 827 contagi e 235 vittime. Sono 674 i nuovi dimessi

Coronavirus in Italia, 165.155 casi positivi e 21.645 morti. Il bollettino del 15 aprile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 165.155 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2.667 in più rispetto a ieri, quando erano saliti di 2.972 unità: la crescita oggi è ...

