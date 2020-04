Coronavirus in Italia, bollettino del 15 aprile 2020, 165.155 casi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha reso noti i numeri relativi alla presenza del Coronavirus in Italia. Dati che, anche questa sera, confermano il trend dei giorni precedenti. Ci basti pensare che da 12 giorni consecutivi i numeri relativi alle terapie intensive sono sempre negativi. Una diminuzione della pressione sanitaria che permette di guardare al futuro con fiducia. Rispetto al bollettino che abbiamo fornito per la giornata di ieri, vi è un incremento nel numero dei casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Se, infatti, ieri erano 675, oggi ci troviamo difronte a 1.127 nuovi positivi con un incremento dell’1,1%. Coronavirus in Italia, ricoveri in diminuzione Il Coronavirus in Italia continua ad allentare la sua morsa. Le misure di contenimento che si sono adottate, quindi, stanno dando i loro frutti. Il totale di coloro che sono entrati in contatto ... Leggi su kontrokultura LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Calo di ricoveri e contagi in Italia - 578 morti e quasi mille guariti

