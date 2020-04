Coronavirus: in Iran meno di 100 morti per il 2° giorno consecutivo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sono saliti a 76.389 i casi di Coronavirus in Iran, con 1.512 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime confermate sono 94: per il 2° giorno consecutivo rimangono sotto quota 100. Il totale dei deceduti è 4.777. I malati in gravi condizioni scendono a 3.643. I pazienti guariti aumentano invece a 49.933: lo ha confermato il Ministero della Salute di Teheran, precisando che i test effettuati finora sono 299.204. Secondo il viceministro Iraj Harirchi, la diffusione del Coronavirus nella Repubblica islamica è in calo e in metà delle province i casi registrati quotidianamente non superano i 20.L'articolo Coronavirus: in Iran meno di 100 morti per il 2° giorno consecutivo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - quante mascherine serviranno al giorno alle imprese dopo la riapertura :

