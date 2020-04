Coronavirus | in Danimarca scuole riaperte La Germania lo farà il 4 maggio

RaiNews : La Danimarca, con circa 6.700 casi di contagio e 299 vittime, è stato il secondo paese europeo a imporre un blocco… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Danimarca riapre le scuole: primo Paese Ue #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, la Danimarca riapre le scuole: è il primo Paese europeo - joaneliesadell : RT @RiccardoPennisi: La Danimarca ha più casi di coronavirus del centro-sud Italia. E oggi ha riaperto nidi, materne e elementari. D'altron… - valfromrome : Noi non saremo dei fulmini di guerra, ma non mi sembra che gli altri brillino per logica. #COVID19 #coronavirus -

