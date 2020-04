Coronavirus, in Cina episodi di razzismo contro gli africani (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mentre il numero totale di casi di Coronavirus nel mondo supera gli 1,85 milioni, l’attenzione torna a volgersi verso la Cina: dopo un periodo di relativa stabilità, le autorità cinesi hanno registrato 108 nuovi casi a causa dei cosiddetti “contagi di ritorno”. A essere risultati positivi al Covid-19 sono per lo più persone che hanno fatto ritorno in Cina nei giorni scorsi, da quando il Paese ha alleggerito le restrizioni imposte sugli spostamenti e sulla quarantena. Ad oggi, il numero di casi confermati nel Paese è di 82.160 e tra le province più colpite si trova quella di Heilongjiang, al confine con la Russia. Da qui la decisione delle autorità di rafforzare i controlli lungo le frontiere e di mettere in quarantena chi arriva in Cina dall’estero. In questo scenario è sorto però un altro problema di ... Leggi su it.insideover Coronavirus - la denuncia di Ap : la Cina ha aspettato sei giorni a dare l’allarme

