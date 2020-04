Coronavirus | Immobile dona maglia alla fondazione Cannavaro-Ferrara

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020)partecipalotta contro l’emergenzadelladei fratellie CiroCiroha messo all’asta una propria maglietta per aiutare lanella lotta contro l’emergenza. Il messaggio del bomber della Lazio su Instagram. «”Je Sto Vicino a Te” è la nostra personale dichiarazione d’amore per Napoli e la Campania. Ho accettato l’invito degli amici Ciro, Fabio e Paolo, e donerò unaa cui sono molto legato per l’asta benefica organizzata dloro. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie più bisognose e le fasce deboli della popolazione del nostro territorio, che oggi sono in grandi difficoltà a causa dei danni causati dal». View this post ...