Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Non va inseguito ma ‘radiografato’ per capire a che punto siamo con immunità di gregge” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Stiamo inseguendo il virus e, secondo me, in questo momento questa non è la strada giusta da percorrere, perché non c’è un solo virus da inseguire, ma tantissimi altri. Ci sono, cioè, sciami infettanti che circolano e si rimescolano. Quindi, bisognerebbe radiografare il Coronavirus”. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dalla virologa Ilaria Capua, direttrice della One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. “Bisogna quindi capire dove sono questi sciami virali – spiega – e soprattutto capire come siamo messi con l’immunità di gregge. Questa “fotografia” del virus è molto importante, perché ci dice la percentuale delle persone entrate in contatto col virus negli ultimi mesi, in modo tale da poter anche graduare in maniera ... Leggi su ilfattoquotidiano Ilaria Capua : "Stime sul coronavirus tutte sbagliate"/ "C'è un mare di incertezza"

Coronavirus - Ilaria Capua : “Stime sbagliate sulla malattia”

Coronavirus - Ilaria Capua : “Tutte le stime sono sbagliate - della malattia non sappiamo ancora niente. Ma dobbiamo prepararci a cambiare tutto” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Stiamo inseguendo il virus e, secondo me, in questo momento questa non è la strada giusta da percorrere, perché non c’è un solo virus da inseguire, ma tantissimi altri. Ci sono, cioè, sciami infettanti che circolano e si rimescolano. Quindi, bisognerebbe radiografare il”. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dalla virologa, direttrice della One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. “Bisogna quindidove sono questi sciami virali – spiega – e soprattuttocome siamo messi con l’immunità di gregge. Questa “fotografia” del virus è molto importante, perché ci dice la percentuale delle persone entrate in contatto col virus negli ultimi mesi, in modo tale da poter anche graduare in maniera ...

La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'Stiamo inseguendo il virus, ma questa non è la strada giusta. Bisognerebbe fotografare il… - La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria #Capua spiega in che tempi potrebbe arrivare il vaccino per il #coronavirus - capuanogio : Ilaria #Capua, virologa di fama mondiale, usa una pagina del Corriere per confessare che del #Coronavirus si sa poc… - fattoquotidiano : Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Non va inseguito ma ‘radiografato’ per capire a che punto siamo con immunità di… - MPenikas : FQ: Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Non va inseguito ma ‘radiografato’ per capire a che punto siamo con immunit… -