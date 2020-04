Coronavirus, il virologo Tramontano: “Occhio ai grandi annunci, la cura ancora non c’è” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “La comunità scientifica è al lavoro con tutte le sue energie per trovare una cura al Coronavirus, ma ancora la cura non c’è. C’è invece una corsa a pubblicare, a dire ‘siamo più bravi degli altri’, dal punto di vista della terapia antivirale leggo veramente di tutto e io da questo rifuggo: bisogna essere cauti e andare coi piedi di piombo, perché è facile fare grandi annunci dietro ai quali c’è poco, rischiamo di dare la sensazione che siamo già ad un traguardo che non è ancora arrivato”. E’ il monito che il virologo Enzo Tramontano affida all’Adnkronos mentre, alla guida di un team di virologi di Cagliari dell’ospedale Spallanzani e dell’Università di Lovanio, è al lavoro per trovare, nel più breve tempo possibile, una cura ... Leggi su meteoweb.eu Il virologo Tarro : “Il Coronavirus non è Ebola - il vaccino non serve”

Coronavirus : virologo Burioni ospite della ‘Strada degli scrittori’

Vaccino per il coronavirus? Per il noto virologo è inutile : “Serve una terapia antivirale” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “La comunità scientifica è al lavoro con tutte le sue energie per trovare unaal, malanon c’è. C’è invece una corsa a pubblicare, a dire ‘siamo più bravi degli altri’, dal punto di vista della terapia antivirale leggo veramente di tutto e io da questo rifuggo: bisogna essere cauti e andare coi piedi di piombo, perché è facile faredietro ai quali c’è poco, rischiamo di dare la sensazione che siamo già ad un traguardo che non èarrivato”. E’ il monito che ilEnzoaffida all’Adnkronos mentre, alla guida di un team di virologi di Cagliari dell’ospedale Spallanzani e dell’Università di Lovanio, è al lavoro per trovare, nel più breve tempo possibile, una...

BI_Italia : Intervista al virologo Giulio Tarro: 'Serve una terapia antivirale. Troppa gente parla del #covid19 senza avere il… - Adnkronos : #Coronavirus, virologo Tramontano: 'Occhio ai grandi annunci, cura ancora non c’è' - TgrRai : #Coronavirus, il virologo @ProfLopalco: 'No all'obbligo dei guanti nei supermercati. Sono più dannosi che utili'… - giuly2103 : RT @santini1965: Il virologo #Tarro: “#Coronavirus, il vaccino non serve'. E attacca il socio della propaganda di #Fazio , tal #Burioni(Onn… - LaVocediNewYork : #Coronavirus e libertà di #stampa: la proposta indecente del virologo Roberto Burioni di Wolfgang Achtner… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus, virologo Tramontano: "Occhio ai grandi annunci, cura ancora non c'è" Adnkronos Coronavirus: Raoult controcorrente, 'potrebbe sparire in primavera'

Didier Raoult, il prof numero uno dell'ospedale universitario La Timone di Marsiglia che insiste da settimane sull'efficacia del mix ...

Sara Cunial, la deputata No Vax attacca Burioni: «Vaccino anti-Covid sull'uomo? È da nazisti»

Leggi anche > Deputata No Vax beccata a fare la gita di Pasquetta La nuova battaglia della Cunial, deputata romana ma di origini venete, è contro la supposta sperimentazione di un vaccino contro il ...

Didier Raoult, il prof numero uno dell'ospedale universitario La Timone di Marsiglia che insiste da settimane sull'efficacia del mix ...Leggi anche > Deputata No Vax beccata a fare la gita di Pasquetta La nuova battaglia della Cunial, deputata romana ma di origini venete, è contro la supposta sperimentazione di un vaccino contro il ...