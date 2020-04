Coronavirus, il dl liquidità è un bluff. Dai benefici è escluso (ingiustamente) il 70% delle imprese (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il decreto liquidità è un bluff. Può stare tranquilla l’Europa perché i 400 miliardi non saranno mai utilizzati. Le parole enfatiche del governo (“si tratta di una misura storica”) sono vere: per me si tratta davvero di una bufala epocale. Le misure creditizie messe a disposizione delle imprese non saranno utilizzate almeno nel 70% dei casi per due motivi. Innanzitutto per finanziamenti superiori a 25.000 euro la concessione è subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte delle banche basata “sulla situazione finanziaria pre-crisi e non sull’andamento degli ultimi mesi, segnati dal Covid-19”. Una formula vaga che attribuisce un enorme potere discrezionale al sistema bancario. Ma i “tecnici dei ministeri” sanno che, secondo le regole di Basilea (che disciplinano l’erogazione ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Confcommercio : “A marzo consumi in calo del 32%. Ora liquidità immediata ma anche contributi a fondo perduto”

Coronavirus - via libera dalla Commissione Ue al dl liquidità del governo : 200 miliardi per il sostegno sui prestiti alle imprese

