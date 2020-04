Coronavirus, il ‘capitalismo della sorveglianza’ cresce: per capirlo bisogna partire da casa nostra (Di mercoledì 15 aprile 2020) Del capitalismo della sorveglianza abbiamo già scritto. Oggi, in epoca di Coronavirus, il capitalismo della sorveglianza cresce a dismisura e si può affermare in tutta la sua potenza autoritaria, antidemocratica. Trae linfa dalla crisi economica, perché è un settore che dalla crisi Covid esce rafforzato, e dal distanziamento sociale. Qualche giorno fa il presidente di Senso Comune, Samuele Mazzolini, rispondendo ad un tweet di Giovanni Tomasin che a sua volta riportava un articolo di Giorgio Agamben sul distanziamento sociale, discuteva su come “il distanziamento sociale può dar vita a forme di chiusura esistenziale, rafforzando tendenze claustrofiliche, di godimento digitale, distante, anonimo. Per ridar linfa alla politica, è il peggiore degli scenari”. Concordo sul giudizio circa la sua disonestà, o quanto meno sulla sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Del capitalismosorveglianza abbiamo già scritto. Oggi, in epoca di, il capitalismosorveglianzaa dismisura e si può affermare in tutta la sua potenza autoritaria, antidemocratica. Trae linfa dalla crisi economica, perché è un settore che dalla crisi Covid esce rafforzato, e dal distanziamento sociale. Qualche giorno fa il presidente di Senso Comune, Samuele Mazzolini, rispondendo ad un tweet di Giovanni Tomasin che a sua volta riportava un articolo di Giorgio Agamben sul distanziamento sociale, discuteva su come “il distanziamento sociale può dar vita a forme di chiusura esistenziale, rafforzando tendenze claustrofiliche, di godimento digitale, distante, anonimo. Per ridar linfa alla politica, è il peggiore degli scenari”. Concordo sul giudizio circa la sua disonestà, o quanto meno sulla sua ...

