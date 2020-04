Coronavirus, ICS e IATA insieme per facilitare cambio equipaggio navi (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – ICS (International Chamber Of Shipping) e IATA (International Air Transport Association), rispettivamente principale Organizzazione marittima al mondo e Associazione internazionale delle compagnie aeree, chiedono congiuntamente ai Governi di adottare misure urgenti per facilitare il cambio di equipaggio a bordo dei mezzi di navigazione. A causa delle restrizioni COVID-19, infatti, i circa 100mila marittimi che ogni mese dovrebbero essere sostituiti a bordo per garantire il rispetto delle normative internazionali a tutela della sicurezza, della salute e del benessere, sono costretti a estendere il loro servizio sulle navi anche dopo molti mesi di lavoro in mare. Questo in quanto i voli per rimpatriare o posizionare il personale marittimo non sono disponibili. IATA e ICS stanno collaborando con Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e ... Leggi su quifinanza Coronavirus : Enel X con Here Technologies lancia ‘city analytics – mappa di mobilità’ (2)

Coronavirus : Enel X con Here Technologies lancia ‘city analytics – mappa di mobilità’

Coronavirus : da A. Menarini e Credo Diagnostics il kit per la diagnosi in soli 20 minuti (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – ICS (International Chamber Of Shipping) e(International Air Transport Association), rispettivamente principale Organizzazione marittima al mondo e Associazione internazionale delle compagnie aeree, chiedono congiuntamente ai Governi di adottare misure urgenti perildia bordo dei mezzi digazione. A causa delle restrizioni COVID-19, infatti, i circa 100mila marittimi che ogni mese dovrebbero essere sostituiti a bordo per garantire il rispetto delle normative internazionali a tutela della sicurezza, della salute e del benessere, sono costretti a estendere il loro servizio sulleanche dopo molti mesi di lavoro in mare. Questo in quanto i voli per rimpatriare o posizionare il personale marittimo non sono disponibili.e ICS stanno collaborando con Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e ...

GianEnzoDuci : RT @Confitarma1: ICS e IATA chiedono ai governi di adottare misure urgenti per facilitare i cambi equipaggio a bordo delle navi. Le restriz… - effebot : RT @Confitarma1: ICS e IATA chiedono ai governi di adottare misure urgenti per facilitare i cambi equipaggio a bordo delle navi. Le restriz… - Confitarma1 : ICS e IATA chiedono ai governi di adottare misure urgenti per facilitare i cambi equipaggio a bordo delle navi. Le… - ferpress : #Coronavirus: ICS e IATA, facilitare il cambio di equipaggio a bordo delle #navi - Ferpress - ale95italy : La morte di #FrancoLauro, apparentemente un uomo in salute, fa capire come non ci sia nulla da fare al momento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ICS Coronavirus, ICS e IATA insieme per facilitare cambio equipaggio navi Il Messaggero Cura Italia, Ministero Lavoro-Inps: Domani pagamento indennità 600 euro per oltre 1,8 milioni dei lavoratori

È un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà ... al Mef e alla Banca d’Italia il pagamento dei benefici in tempi ...

Virus, nuovo bando in Campania: si apre anche ai privati. De Luca cambia linea dopo l'inchiesta di Repubblica

Un elemento che, unito alla definizione di un contratto da 750mila euro formalizzato proprio in quelle ore tra Istituto Zooprofilattico e Ames (in ragione di un vecchio ... possano svolgere le ...

È un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà ... al Mef e alla Banca d’Italia il pagamento dei benefici in tempi ...Un elemento che, unito alla definizione di un contratto da 750mila euro formalizzato proprio in quelle ore tra Istituto Zooprofilattico e Ames (in ragione di un vecchio ... possano svolgere le ...