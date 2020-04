(Di mercoledì 15 aprile 2020) Le Camere tornano a riunitsi anche in questo periodo con accorgimenti. Ecco il prossimo calendario, esame di provvedimenti in tema di, scostamento di bilancio e fiducia sul dl Cura Italia

Radio1Rai : ??Un anno fa, il 15 aprile, a Parigi un incendio devasta la cattedrale di #NotreDame, causando il crollo di parte de… - Virus1979C : RT @Paolo__Ferrara: I cantieri che riaprono sono un segno di speranza. Questa settimana abbiamo fatto il punto e stiamo spingendo sull'acce… - FirenzePost : Coronavirus: i lavori alla Camera fino al 24 aprile - Giusepp07184707 : RT @giulianadipillo: #CORONAVIRUS Ripartiti anche i lavori a Via Casana! Forza e coraggio, ce la facciamo! #unitisivince #andratuttobene ht… - mixc7 : RT @Paolo__Ferrara: I cantieri che riaprono sono un segno di speranza. Questa settimana abbiamo fatto il punto e stiamo spingendo sull'acce… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lavori

Paul da Gama ha spiegato che la loro forza lavoro si è ridotta a causa di tantissimi medici e infermieri colpiti dal coronavirus e costretti all'autoisolamento: Per noi è molto importante che il ...“sospensione effettuata per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus -Covid 19”. La domanda di CIG in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro interessato in forma telematica al sistema ...