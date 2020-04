Coronavirus | Guerra Oms | “Massacro nelle residenze per anziani | chiedo al governo come

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Da inizio dell’epidemia sono 15 le strutture perchiuse dai carabinieri del Nas. C’è poi l’inchiesta in corso sul Pio Albergo Trivulzio a Milano, che si concentra anche su altrelombarde e sulle direttive che l’amministrazione regionale e l’assessorato al Welfare, guidato da Giulio Gallera, hanno dato alle strutture. Infine i dati, gli ultimi arrivati dal Piemonte: almeno 248 vittime per CovidRsa, dove il 30% degli ospiti è positivo. Ranieri, direttore aggiunto dell’Oms, non esita a definire un “massacro” quello “che abbiamo vistoRsa”, lesanitarie assistenziali. “Dev’essere un’occasione da non disperdere per ripensare ad assistenza e cura. L’Oms chiede alcosa è successo emai. Ci sono standard di prevenzione che devono ...