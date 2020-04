Coronavirus | graduatorie scolastiche bloccate Dai precari a chi sogna il concorsone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un altro anno senza lavoro, passato ad aspettare una convocazione, tra spezzoni di cattedra risicati, sballottati da un istituto all’altro. Un altro anno in attesa di un concorso che non arriva. Sembra non finire mai l’odissea deidella scuola. Di quelli più giovani, in coda o fuori dalleper le supplenze, ma anche di quelli con più esperienza, a cui era stata promessa una sanatoria. Adesso ci si è messo di mezzo pure il. L’epidemia non condizionerà solo l’anno scolastico in corso, che molti considerano già finito visto che difficilmente gli istituti potranno riaprire e il Ministero dell’Istruzione si è già attrezzato per svolgere gli esami di maturità a distanza. Ci saranno conseguenze pure sul futuro: quando la scuola ripartirà a settembre, quasi sicuramente lo ...